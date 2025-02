Roksana Węgiel wywołała ogromne emocje pokazując się w odważnej sukni na Gali Bestsellerów Empiku. Młoda piosenkarka przyszła na imprezę w kreacji z rozcięciami, które sporo odsłoniły. O Roxie i jej stylizacji zrobiło się naprawdę głośno, a jej kolega ze sceny zaczął żartować z jej przemiany.

Tuż po Gali Bestsellerów Empiku na profilu Ralpha Kamińskiego na popularnym portalu społecznościowym pojawił się mem, w którym żartował z Roksany Węgiel. Artysta zestawił zdjęcie Roxie w odważnej sukni z rozcięciami z fotką, która została zrobiona podczas drogi krzyżowej w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Wygląda na to, że mem o Roxie nie wszystkim przypadł do gustu. Ralph Kamiński we wpisie opublikowanym w serwisie "X" przyznał, że skasował żartobliwe zdjęcie.

Ralph Kamiński pokazał przy okazji wiadomości jakie wymienił z samą Roksaną Węgiel. Okazuje się, że piosenkarka zareagowała na żartobliwe zdjęcie i podpis i wcale nie obraziła się na kolegę ze sceny. Wręcz przeciwnie, okazuje się bowiem, że mem rozbawił Roxie.

No co ty! Rozbawiło mnie to. Dziękuję, kochany. Szkoda, że się nie udało się zobaczyć, ale next time

odpisała Roxie.