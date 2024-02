Bestsellery Empiku 2023 zostały rozdane. We wtorek, 13 lutego wręczono statuetki najlepiej sprzedającym się twórcom. Wśród muzyków wyróżniono m.in. Korteza oraz Taco Hemingwaya. Tego wieczoru świętowali także Katarzyna Nosowska i odpowiedzialni za satyryczny serial „1670” Kordian Kądziela oraz Maciej Buchwald. Jak to bywa na tego typu imprezach, na ściankach pojawiło się sporo gwiazd, które chętnie pozowały przed fotoreporterami.

Bestsellery Empiku 2023. Monika Olejnik w złotej kurtce

Internauci zgodnie przyznali, że Julia Wieniawa skradła show na Bestsellerach Empiku 2023. Aktorka prowadziła wydarzenie razem z Aleksandrą Domańską i Damianem Tkaczukiem. Telewizyjną galę poprowadził Marcin Prokop. Na imprezie pojawili się nie tylko walczący o prestiżowe statuetki artyści. Wśród gości znalazła się także Monika Olejnik.

Monika Olejnik Wojciech Olkusnik/East News

Znana z zamiłowania do ekstrawaganckich stylizacji oraz luksusowych dodatków prowadząca „Kropkę nad i” tym razem postawiła na dość subtelny – jak na siebie – look. Dziennikarka wskoczyła w długą, sięgającą kostek, czarną spódnicę. Dobrała do niej błyszczącą, złotą ramoneskę.

Jedna z najbardziej doświadczonych komentatorek wydarzeń społeczno-politycznych w Polsce była w dobrym humorze. Z uśmiechem pozowała na ściance. W pewnym momencie postanowiła zaprezentować bardziej drapieżną minę.

Widzowie oglądający galę Bestsellerów Empiku 2023 nie mogli narzekać na nudę. W trakcie imprezy na scenie wystąpili m.in. Daria Zawiałow, Julia Wieniawa, Kortez, bracia Kacperczyk oraz Kwiat Jabłoni.

