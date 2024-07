Praca na planie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" wymaga czasu i cierpliwości. Uczestnicy nowej edycji programu, w tym Kasia Glinka, doskonale wiedzą, że muszą poświęcić jej całą energię.

Katarzyna Glinka oprócz występowania w show, gra w teatrze, serialu „Barwy szczęścia” i oczywiście wychowuje 3-letniego synka Filipa. Jak radzi sobie z tymi obowiązkami? Zapytaliśmy o to aktorkę na konferencji programu:

Co więcej - Katarzyna zadbała o to, żeby Filipek uprawiał już jakiś sport. Ona sama, po ciężkim dniu pracy, uwielbia biegać lub grać w tenisa:

Żeby się odstresować, żeby zrzucić to wszystko z siebie, to jest mi potrzebny sport. Ja nie potrafię rzucić się na kanapę, tylko biegam, gram w tenisa, to jest czas, który spędzam z dzieckiem, bo jego też już uczę grać powoli, to jest nasze wypełnienie dnia. Po pierwsze - odpoczywam, po drugie - zachowuje zdrowie - mówi nam gwiazda.