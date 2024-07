Według doniesień tabloidów, Anna Czartoryska nie przepada za swoją teściową, Katarzyną Frank-Niemczycką. To właśnie ona potwierdziła doniesienia o ciąży księżniczki, która miała być wielką tajemnicą. Teraz na łamach "Show" sławna milionerka wyżaliła się, że nie rozumie skąd w jej synu Michale i synowej aż takie wycofanie z show-biznesu.

- Ania i Michał mają do mnie pretensje, że zabrałam głos w ich sprawie. Oni są na punkcie prywatności dość przewrażliwieni. To gołąbeczki, które żyją same dla siebie. A ja wcale nie jestem złą teściową - żali się Frank-Niemczycka.