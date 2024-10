Tuż przed dniem Wszystkich Świętych dowiedzieliśmy się o śmierci Ireny Golec, która była filarem całej rodziny. Kobieta zaszczepiła pasję do muzyki swoim synom, którzy stali się jednymi z najpopularniejszych muzyków w kraju. Wychowywała chłopców sama, ponieważ jej mąż zmarł, gdy mieli zaledwie 13 lat. Bracia pożegnali swoją mamę za pośrednictwem mediów społecznościowych. Teraz w najnowszym wpisie swoją teściową pożegnała Edyta Golec. Miała świetną relację z mamą męża.

Tuż przed 1 listopada dowiedzieliśmy się, że Paweł i Łukasz Golcowie są w żałobie. Bracia pożegnali swoją mamę. Do kondolencji dołączyła się Edyta Golec, która oddała cześć zmarłej kobiecie. W żałobnym wpisie nie tylko przypomniała o jej mocnych stronach, ale także podziękowała za wsparcie dla rodziny.

Odeszła. Dzielna, silna, troskliwa Mama, która musiała być również ojcem, kiedy Go zabrakło… Jej siła życia, wiara, determinacja, radość z małych rzeczy, góralska upartość (w pozytywnym słowa tego znaczeniu) są dziś dla mnie inspiracją! Dziękuję Ci Mamo, że tak pięknie wychowałaś swojego Syna, a mojego Męża. Pewnie w niebie będą mieć teraz z Tobą wesoło… Do zobaczenia po tamtej stronie…

Warto przypomnieć, że żona Golca zawsze miała dobre relacje z teściową. Bardzo dobrze dogadywała się z mamą męża, o czym świadczą choćby jej wypowiedzi w mediach. To właśnie mama bliźniaków zaraziła ich miłością do muzyki. Pierwsze nagrania synów na kasetach sama sprzedawała na targu w Milanówce.

Moja teściowa jest indywidualistką, ale jest też taką kobietą... szczerą do bólu. Gdyby było coś nie tak, to od razu by mi to powiedziała. Chyba wszystko jest ok, bo nigdy nie było większych sprzeczek, utarczek między nami. Czasem ona się lepiej dogaduje ze mną niż z moim mężem

– mówiła w rozmowie z Plejadą.