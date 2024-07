Na przestrzeni ostatnich miesięcy w życiu Katarzyny Dowbor wydarzyło się naprawdę sporo. Niestety nie zawsze były to pozytywne rzeczy. Teraz jednak wszystko wskazuje na to, że prezenterka znowu ma prawdziwe powody do uśmiechu - jeden z nich zawdzięcza swojej córce. Jaki?

Katarzyna Dowbor pęka z dumy

W ostatnim czasie wszyscy mówili o popularnej prezenterce. Wszystko przez zwolnienie Katarzyny Dowbor z programu "Nasz nowy dom", z którym ta była związana od lat. Wówczas emocje sięgały zenitu, ponieważ fani prezenterki nie godzili się z jej odejściem z Polsatu. Sama zainteresowana także nie kryła swoich emocji. Ostatecznie jednak wiele wskazuje na to, że w życiu prezenterki wszystko zaczyna się układać. Szczególnie że ta przez cały czas mogła liczyć na ogromne wsparcie fanów oraz swojej najbliższej rodziny. Tym razem to także jej córka sprawiła, że uśmiech nie schodzi jej z twarzy!

Ostatnio prezenterka mogła podzielić się szczęśliwymi wieściami ze swojego życia zawodowego. Wówczas okazało się, że Katarzyna Dowbor ma nowy program. Tym razem z kolei podzieliła się równie radosnymi wieściami ze swojego życia prywatnego. O co chodzi? Okazuje się, że jej córka, Marysia, właśnie wydała swój pierwszy tomik poezji!

- „Chwasty ukryte” - pierwszy tomik poezji mojej córki Marysi. ❤️???? Ale nie ostatni! Jestem dumna! ???? - napisała na swoim Instagramie gwiazda.

Pod postem Katarzyny Dowbor posypały się liczne gratulacje:

- Brawo!!!!❤️ - Gratulacje ???????? - Brava, no to teraz już jest poetką wydawaną ???????? a jak wiadomo, poeci widzą więcej niż zwykli ludzie. - GRATULACJE dla córki i mamy❤️❤️????????????????

My także gratulujemy córce i mamie!

