Katarzyna Dowbor wspiera Grażynę Torbicką, która zaledwie kilka dni temu zdecydowała się odejść z pracy w Telewizji Publicznej. Ikona telewizji po 31 latach pożegnała się z widzami za pośrednictwem Facebooka. Torbicka zamieściła wpis, w którym tłumaczyła powody swojej decyzji. Odejście Torbickiej poruszyło m.in. Agatę Młynarską. Dziennikarka przyznała, że jest to dla niej "koniec pewnej ery" a samą koleżankę nazwała Boginią. Sytuację w której znalazła się prowadząca "Kocham Kino" skomentowała także Katarzyna Dowbor. Gwiazda Polsatu doskonale rozumie, jak może się teraz czuć jej koleżanka - Dowbor przecież również po 30 latach rozstała się z pracą w TVP.

Z Grażyną Torbicką razem przyszłyśmy do Telewizji Polskiej. Nie mnie oceniać, czy dobrze zrobiła, odchodząc z TVP, czy źle. Bardzo ładnie Grażyna napisała, że czas popatrzeć na świat z innej strony. Trzymam za nią kciuki i ją rozumiem, bo sama wiem, że to, co kiedyś wydawało mi się straszne, że po 30 latach odejdę i sobie nie poradzę, okazało się strachem przedwczesnym. Czasem warto coś zamknąć, żeby otworzyć coś nowego. Życzę Grażynie, żeby miała tak samo, bo mnie się udało. Nie sądziłam, że po odejściu uda mi się robić rzeczy tak fajne i tak ważne dla mnie w życiu. Kto wie, może Grażyna przejdzie do innej stacji. Jest to osoba mało konfliktowa, bardzo profesjonalna, bardzo się szanujemy i lubimy. Jestem przekonana, że sobie poradzi- powiedziała w rozmowie z Super Expressem.