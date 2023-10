Grażyna Wolszczak jednym komentarzem wywołała skandal wokół nowego związku Sylwii Bomby, która właśnie ogłosiła, że jej nowym partnerem jest Grzegorz Collins. Para pojawiła się razem na salonach i oficjalnie zakończyli spekulacje na temat ich związku. Swojego zdziwienia nie kryla też Grażyna Wolszczak, która w ostry sposób i z użyciem wulgarnych słów skomentował pierwsze zdjęcie pary. Teraz głos zabrała Sylwia Bomba!

Grażyna Wolszczak jeszcze nigdy dotąd nie wywołała takich kontrowersji, jak zamieszczeniem pod zdjęciem Sylwii Bomby i Grzegorza Collinsa słów:

What the fu*k (Co do ku**y?- przyp. red.)? To serio? Że para taka???

napisała Grażyna Wolszczak