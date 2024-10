Ostatnie tygodnie były dla Polaków ciężkie. Szczególnie ludzie, którzy mieszkali na terenach o podwyższonym ryzyku zagrożenia powodzią, modlili się o to, aby ich domy nie zostały zalane. Niestety w wielu przypadkach nie udało się ocalić dobytków całego życia mieszkańców zalanych miejscowości. W nocy z 13 na 14 września br. zalane zostały wsie w okolicy Prudnika. W mieście Prudnik ogłoszono stan powodziowy. Kłodzko, Bystrzyca Kłodzka, Lądek-Zdrój to tylko niektóre z miejscowości dotkniętych powodzią.

Wiele osób podczas powodzi straciło dosłownie wszystko i nie ma gdzie mieszkać. Z pomocą postanowiła ruszyć Katarzyna Dowbor, która znana jest z solidnych remontów i odnawiania domów. Dowbor przez 10 lat była prowadzącą programu "Nasz nowy dom" na Polsacie. Od grudnia 2023 roku została gospodynią programu "Dowborowa od nowa" w Canal+. Jednak to ostatnia posada, jaką dostała dziennikarka, pozwoli jej na realną pomoc osobom, które spotkała katastrofa. Katarzyna Dowbor została nową szefową Fundacji TVP. Prezes zarządu TVP Tomasz Sygut podczas konferencji ramówkowej Telewizji Polskiej, że stacja rusza z nową fundacją, która zarządzana będzie przez Katarzynę Dowbor.

Co się okazuje, fundacja jeszcze nie ruszyła, a na jej drodze pojawiły się już bardzo ambitne plany. Stacja TVP ogłosiła, że Katarzyna Dowbor zapowiada pomoc ofiarom powodzi w południowo-zachodniej Polsce. W tej sprawie z dziennikarką skontaktowała się Plejada. Katarzyna Dowbor wyznała, że nie może aktualnie za dużo zdradzać. Wspomniała również o tym, że na razie jest to walka i ciężka praca. Ważne jest, aby pieniądze zostały rozsądnie porozdzielane między wszystkie miejsca, w których powódź narobiła straty. Dowbor podkreśliła, iż każdemu nie da się pomóc, ale chce, aby pieniądze były dobrze rozdysponowane. Dziennikarka dodała także, iż w zarządzie są zaledwie 3 osoby, a wszystko, co jest przez nich robione, robione jest w czynie społecznym.

Na remontowanie domów potrzeba dużo czasu, dlatego że trzeba najpierw te domy osuszyć, zobaczyć, czy to się w ogóle nada. Więc to nie jest tak, że pojedziemy jutro i zaczniemy. Znajdziemy jakiś dom i będziemy go remontować. Na razie kontaktujemy się z działaczami na terenach objętych powodzią. Rozmawiamy z gminami, z władzami, ze społecznikami, z ludźmi, którzy zgłaszają nam problemy w danej gminie i musimy teraz podjąć decyzję, jak te pieniądze porozdzielać, żeby to wszystko przygotować. Oczywiście pokażemy naszym widzom dokładnie, na co te pieniądze zostały wydane i co się wydarzyło

Szefowa Fundacji TVP zapytana została także o to, czy program powstanie jeszcze w tym roku. Na pytanie odpowiedziała bez zastanowienia: