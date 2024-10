Piotr Mróz w ostatnim czasie przechodzi swoje "5 minut". Fanki zaczęły baczniej go obserwować, gdy potwierdził rozstanie ze swoją narzeczoną. Każde dodane zdjęcie przez aktora jest obecnie komentowane przez internautki i tak było również tym razem. Piotr Mróz dodał nowy kadr na swój Instagram, a w komentarzach zawrzało. Sprawdźcie szczegóły.

Fanki zachwycone Piotrem Mrozem

Piotr Mróz niedawno był jednym z gości "Tańca z Gwiazdami", a po zakończonym odcinku udzielił wywiadu, w którym zdradził, jaki ma stosunek do Halloween. Nieoczekiwanie, podczas wywiadu dla Pudelka wyjął z kieszeni różaniec, co zaskoczyło widzów i spowodowało, że w sieci wybuchła burza. Piotr Mróz mówił wówczas, że nie zamierza obchodzić tego amerykańskiego święta i wyjawił, że świętowanie Halloween to "czczenie zła". Fani byli podzieleni- jedni doceniali głęboką wiarę, inni uznawali to za przesadę.

Nie da się ukryć, że Piotr Mróz to atrakcyjny mężczyzna, który nie może narzekać na brak powodzenia ze strony płci przeciwnej. Niedawno zdradził, w jaki sposób można zdobyć "klucz do jego serca", a na swój profil na Instagramie co chwilę dodaje swoje nowe fotki, które zawsze wywołują poruszenie wśród fanek. Tym razem zaskoczył kolejnym kadrem, który pochodzi z profesjonalnej sesji zdjęciowej:

Grunt, to dużo się uśmiechać - napisał Piotr.

Fanki od razu ruszyły do sekcji komentarzy i wyraziły swój podziw nad Piotrem Mrozem. To nie pierwszy raz, kiedy aktor zachwyca swoją aparycją.

Ciacho!

Oj przestań, bo kobiety będą miały przez Ciebie kompleksy

Aż przyjemnie popatrzeć. Dużo uśmiechu nigdy nie zaszkodzi

Mega przystojniak z ciebie jest - rozpisują się fanki.

Przypominamy, że niedawno Piotr Mróz musiał zmierzyć się z wieloma groźbami kierowanymi w jego stronę. Internautom nie spodobało się to, w jaki sposób Piotr obnosi się ze swoją wiarą i po licznych komentarzach postanowił nagrać oświadczenie, w którym wyznał, że boi się o swoje życie:

Nie wiedziałem, że coś tak oczywistego tak podzieli społeczeństwo na obóz popierający to, co powiedziałem i na obóz, który bardzo mocno to wszystko krytykuje. Generalnie bardzo dziękuję, bo większy odzew jest ze strony osób, które pozytywnie na to patrzą. Ale nie o tym chce teraz mówić, bo ta strona negatywna jest nieobliczalna. Z tego, o czym dzisiaj się przekonałem, nie cofnie się przed niczym. Dostałem wiadomość, że pożałuję dnia, w którym pojawiłem się na Instagramie i że po prostu ktoś mnie zabije. To już nie są żarty i to już nie jest śmieszne - mówił Piotr.

Obserwujecie Piotra Mroza w social mediach?

