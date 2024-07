Katarzyna Cichopek od trzech lat stara się łączyć życie zawodowe z wychowywaniem swojego syna Adasia. Gwiazda sprawnie poradziła sobie z logistyką i umie połączyć obie te rzeczy. Ostatnio aktorka uczestniczyła w internetowym czacie z fanami. Spora część pytań od internautów dotyczyła właśnie macierzyństwa, a Cichopek nie miała oporów przed zwierzeniami.

- Macierzyństwo to najpiękniejsze, co mogło mnie w życiu spotkać. Nie wiedziałam, że istnieje aż taka piękna forma miłości. Syn daje mi dużo wiary w siebie, siłę. Odkąd jest na świecie, mam wrażenie, że czas wreszcie przestał przelatywać mi przez palce - stwierdziła gwiazda. Bycie sexy mamą to ciężka praca! Ale efekty są tego warte! Spełniam się i dzięki temu mam dużo doświadczeń, żeby przekazać je mojemu synowi!

Oczywiście podczas czatu nie zabrakło pytań, o to czy gwiazda "M jak Miłość" planuje w przyszłości powiększenie rodziny:

- Bardzo chciałabym mieć drugie dziecko, jak przyjdzie na to odpowiedni czas - stwierdziła Cichopek.

Celebrytki lubią dzielić się z ludźmi swoimi doświadczeniami w roli matki. Jednak każda z nich robi to na swój sposób. Jak widać Cichopek robi to z sercem i raczej nie zamierza promować się w mediach "na dziecko", jak czynią to jej niektóre koleżanki po fachu.

