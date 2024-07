Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel po wielu kontrowersjach wokół ich rozstania najwyraźniej zdecydowali się porozumieć. Wszystko dla dobra ich dzieci! Wygląda na to, że zbliżające się urodziny Helenki stały się pretekstem do zorganizowania wspólnej imprezy. Helenka Hakiel nie będzie musiała świętować swoich 9. urodzin osobno z każdym z rodziców. Wyjątkowy gest!

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel porozumieli się dla dzieci?

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel są po rozwodzie już od kilku miesięcy i każde z nich układa sobie życie na u boku nowych partnerów. Do tej pory para naprzemiennie opiekowała się dziećmi i jak od początku zgodnie twierdzili, robią wszystko, aby dzieci jak najmniej dotkliwie odczuły ich rozstanie. Teraz udowadniają, że nie były to jedynie puste deklaracje. Jak informuje JastrząbPost Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel postanowili wspólnie zorganizować urodzinową imprezę dla ich córki, Helenki. Przyjęcie, na którym mają się pojawić oboje ma się odbyć 16 grudnia.

- Zgodnie działają na rzecz rodziny i dzieci - mówi źródło serwisu Jastrząb Post.

@katarzynacichopek, Instagram

Choć początkowo rozstanie Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela było szokiem i budziło wiele kontrowersji, to ostatecznie, kiedy emocje już opadł i oboje układają sobie życie na nowo wygląda na to, że potrafią się dogadać w najważniejszych sprawach, szczególnie jeśli chodzi o ich dzieci. To nie jest łatwe, a ostatnie miesiące pokazują, że zdecydowanie znane pary zdecydowanie częściej decydują się na publiczne pranie brudów.

VIPHOTO/East News

Katarzyna Cichopek już nie ukrywa swojego szczęścia u boku Macieja Kurzajewskiego, a nawet mieli zaręczyć się podczas pobytu w Nowym Jorku.

EOS

Z kolei Marcin Hakiel coraz częściej pokazuje wspólne zdjęcia z tajemniczą Dominiką i dba o to, aby teraz spokój zagościł na stałe w jego życiu po emocjach i kontrowersjach związanych z rozwodem.

Instagram/Marcin Hakiel