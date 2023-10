Katarzyna Cichopek w tym roku świętowała Wigilię wcześniej. Po rozwodzie z Marcinem Hakielem starają się dzielić opieką nad dziećmi. W te święta wypadło, że 24 grudnia Adam i Helenka spędzą z tatą. Nie przeszkodziło to jednak Katarzynie Cichopek by zorganizować świąteczną kolację o dzień wcześniej:

Do świątecznego stołu z rodziną aktorki zasiadł także Maciej Kurzajewski.

Dla gwiazdy "M jak miłość" rodzinne spędzanie świąt Bożego Narodzenia jest bardzo ważne. Niedawno Katarzyna Cichopek pokazała choinkę oraz razem z córką odpakowywały pierwsze prezenty. Teraz okazało się, że w tym roku Wigilię z dziećmi obchodziła nieco wcześniej;

Na nagraniu widać nie tylko, jak Katarzyna Cichopek dekoruje świąteczny stół czy ozdabia choinkę z małą Helenką. W wielkim domu przy suto zastawionym stole pojawiło się wielu członków rodziny. W kadrach nie brakuje również Macieja Kurzajewskiego przytulającego ukochaną przy choince i skaczącej ze szczęścia Helenki na widok sterty prezentów. Naprawdę czuć klimat świąt.

Nie wszystkim jednak spodobał się pomysł świętowania Bożego Narodzenia z wyprzedzeniem. Internauci jednak tym razem nie pozwolili hejterom na krytyczne ocenianie decyzji Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego o przyspieszeniu świąt:

- A co wam do tego, że Kasia zrobiła Wigilię wcześniej? Przecież łatwo się domyślić, że jutro dzieci mogą spędzać te "prawidłowe" święta u swojego Taty. Naprawdę nie ma się czego czepiać.

- Kasia nawet wspominała w PŚ, że wyprawia święta wcześniej, bo dzieciaki spędzają Wigilię z Tatą.

A pomyśleliście, że ze względu by dzieci spędziły Wigilię z jednym oraz z drugim rodzicem? Ludzie opamiętajcie się i patrzcie do swojego ogródka.

- Najważniejsze, że jak ludzie z byłym mężem dla dobra dzieci potraficie się dogadać. Takie podejście jest dla wspólnych dzieci bezcenne, kiedyś wam za takie zachowanie podziękują.