Dominika nie ukrywa, że Marcin Hakiel początkowo był mocno zaskoczony informacją o ciąży, a teraz okazuje się, że już zimą przyjdzie na świat ich dziecko. Dominika w komentarzu zdradziła termin porodu i okazuje się, że już niebawem ich rodzina się powiększy.

Marcin Hakiel po burzliwym rozstaniu z Katarzyną Cichopek związał się z Dominiką, która nie chciała być obecna w mediach społecznościowych. Ich relacja zakończyła się dość szybko, a niedługo potem tancerz pojawił się na ściance z nową partnerką. Tym razem para chętnie publikuje na Instagramie wspólne zdjęcia, a Dominika jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie czasem publikuje naprawdę odważne zdjęcia. Para jest razem od prawie roku, ale ich relacja nabrała rozpędu, kiedy okazało się, że Dominika spodziewa się dziecka. Partnerka Marcina Hakiela zażartowała w jednym z wywiadów, że tancerz zaczął się pakować, kiedy usłyszał tę radosną nowinę. Marcin Hakiel szybko zdementował:

Nie do końca tak. Nie no, oczywiście wielkie szczęście. Wszyscy jesteśmy dorośli, tak że zdajemy sobie sprawę... My wiedzieliśmy, że wcześniej czy później to się może wydarzyć. Oczywiście się ucieszyliśmy, czekaliśmy, żeby zrobić te odpowiednie badania. To jest wielkie szczęście. Przecież żyjemy już często z dwójką dzieci, a niebawem będziemy jeszcze większą rodziną

Dominika nie ukrywała, że z Marcinem Hakielem wiele ich różni, ale jej to nie przeraża, bo potrafią się porozumieć nawet wtedy, kiedy każde z nich ma zupełnie inne zdanie na dany temat. Wygląda na to, że w temacie dziecka przed nimi wiele rozmów.

My się różnimy w różnych kwestiach i często mamy takie momenty, że się przegadujemy i ja mam zupełnie inne zdanie niż Marcin, więc to jest u nas normalne i czy to będzie dotyczyło dziecka, czy to będzie dotyczyło innego tematu, to nie jest coś, co mnie przeraża. Raczej myślę, że aż tak się nie będziemy w tym różnić, na pewno chcemy dobrze, więc to jest dosyć kluczowe, a reszta, no to trzeba będzie się jakoś dogadać

- mówiła Dominika w rozmowie z Plejadą