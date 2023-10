Jak tylko Marcin Hakiel ujawnił, że będzie gościem w programie Kuby Wojewódzkiego, internauci czekali na ten odcinek, spodziewając się kontrowersji. Widzowie się nie zawiedli. Tancerz otworzył się na temat rozstania z Katarzyną Cichopek. Opowiedział o zatrudnieniu detektywów, którzy ujawnili niewierność jego byłej żony, a także o zarzutach wobec prowadzącej "Pytanie na śniadanie" i jej partnera, Macieja Kurzajewskiego. W studiu TVN poruszył też kwestię sytuacji dzieci: Heleny i Adama. Wiemy już, jaka jest reakcja Katarzyny Cichopek. Wygląda na to, że sprawa może skończyć się w sądzie. Dlatego decyzja już zapadła i wkrótce do sądu trafią odpowiednie pozwy — mówi informator serwisu ShowNews. Katarzyna Cichopek pozwie Marcina Hakiela po wywiadzie u Kuby Wojewódzkiego? Powiedzieć, że sporo się działo w ostatnim odcinku programu Kuby Wojewódzkiego, to jak nie powiedzieć nic. Goszczący na kanapie dziennikarza Marcin Hakiel uderzył w Katarzynę Cichopek i Macieja Kurzajewskiego . Tancerz wyjaśnił, dlaczego postanowił zatrudnić detektywów i zasugerował, że była żona i jej nowy wybranek drwią z niego za kulisami, natomiast jedynie mediach starają się zachować wizerunek osób, które nie dążą do konfliktu. Portal ShowNews dotarł do informatora, który przekazał, że Katarzyna Cichopek zatrudniła prawnika, ponieważ jej były mąż złamał ustalenia dotyczące prywatności. Zobacz także: Marcin Hakiel pokazał zdjęcie po wywiadzie u Wojewódzkiego. Fani: "Dużo przeszedłeś w życiu" To Kasia podjęła decyzję o rozstaniu z Marcinem i, żeby uniknąć awantur, na których mogłyby ucierpieć ich dzieci, zrezygnowała z alimentów i oddała byłemu małżonkowi połowę apartamentu wartą milion złotych. U notariusza wynegocjowali warunki szybkiego rozwodu i treść oświadczenia, które oboje zamieścili w mediach. Problem w...