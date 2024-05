Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski to jedna z najpopularniejszych par polskiego show-biznesu. Fani chętnie śledzą losy tej dwójki, więc nic dziwnego, że gdy tylko w mediach społecznościowych aktorki pojawiły się nowe zdjęcia, internauci ruszyli do komentowania i komplementowania. Tym razem gwiazda pochwaliła się czasem spędzonym z ukochanym Maciejem Kurzajewskim. Wygląda na to, że mają majówkę idealną!

Tak Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski spędzają majówkę

Odkąd Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski nie występują w "Pytaniu na śniadanie", znacznie częściej możemy zobaczyć ich w mediach społecznościowych. Para nawet zdecydowała się na stworzenie kanału na platformie Youtube, na którym możemy zobaczyć ich rozmowy z wyjątkowymi gośćmi. Oprócz tego para nie zapomina również o tym, aby od czasu do czasu pokazać swoim fanom ich nowe, wspólne zdjęcia. Tym razem zakochani zrobili to przy okazji swojego majówkowego wypadu na łono natury.

Facebook/Katarzyna Cichopek

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wybrali się w piękną okolicę, w której dookoła widać kwitnący rzepak. Zakochani zrobili sobie tam sesję zdjęciową, która wylądowała w mediach społecznościowych aktorki. Pod fotkami znalazł się wpis:

Kwitnący rzepak i majówka to kombinacja idealna. Obowiązkowe rzepakowe foto. Kto się oprze temu magicznemu tłu? - napisała pod zdjęciami Katarzyna Cichopek

Facebook/Katarzyna Cichopek

Pod nowym, majówkowym wpisem Kasi Cichopek szybko pojawiło się mnóstwo komplementów od fanów.

Piękna para z Was, wyglądacie razem cudownie. Pozdrawiam serdecznie

Miło was widzieć. Pozdrawiam serdecznie

Ale ładnie

Cieszcie się życiem kochani - piszą internauci

Katarzynie Cichopek i Maciejowi Kurzajewskiemu życzymy udanej majówki!

