Marcin Hakiel i Katarzyna Cichopek już od ponad roku oficjalnie nie są małżeństwem. Para rozstała się w marcu 2022 roku, a kilka miesięcy później odbył się ich rozwód. Teraz tancerz w rozmowie z Party.pl zdradził, jak wygląda jego relacja z byłą żoną. Marcin Hakiel skomentował również swoje ostatnie spotkanie z Katarzyną Cichopek. Okazuje się, że nie wspomina go zbyt dobrze.

W miniony wtorek odbyła się 11. edycja Party Fashion Night. Na wielkiej modowej imprezie pojawiła się plejada gwiazd, a wśród nich Marcin Hakiel. Po pokazach mody udało się nam porozmawiać z tancerzem o jego życiu prywatnym.

Zaledwie kilka dni wcześniej Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel rozpoczęli rok szkolny razem z córką, a teraz reporterka Party.pl zapytała, jak wyglądało spotkanie tancerza z byłą żoną. Marcin Hakiel zaskoczył szczerym wyznaniem:

Zamieniliśmy kilka zdań, ale nie będę ukrywał to nie są przyjemne zdania- wyznał Hakiel. Jeśli ktoś po rozwodzie jest w stanie razem normalnie rozmawiać to ja gratuluję, ale u mnie to raczej przez długi czas tak nie będzie- dodał.