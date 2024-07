Katarzyna Burzyńska jest zachwycona porodem przez cesarskie cięcie. Gwiazda Pytania na Śniadanie, która blisko dwa tygodnie temu urodziła swoje pierwsze dziecko, pochwaliła się jak teraz wygląda oraz zachwalała na Instagramie metodę porodu, jaką wybrała. Co napisała mama małego Henryka?

Dziewczyny, ja cesarkę przeszłam wyjątkowo łagodnie. Byłam gotowa na dużo większy ból, okazał się być absolutnie do przejścia. Pierwsze dwa dni były ciężkawe, a potem już tylko lepiej. We wtorek minie 2 tygodnie od CC, a ja czuję się rewelacyjnie! Uważam, ze cesarka (obok antykoncepcji) to jeden z najgenialniejszych wynalazków dedykowanym nam, kobietom- zachwyca się Katarzyna Burzyńska.