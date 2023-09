" Wygląda na to, że musimy zmniejszyć liczbę stron Bruce’a o około pięć. Musimy też nieco skrócić jego dialogi, żeby nie było monologów ”, napisał reżyser Mike Burns do scenarzysty filmu „Poza prawem”. Już trzy lata temu zauważono, że z wielkim z gwiazdorem dzieje się coś niedobrego. Ale dopiero teraz wszystko jest jasne: Bruce Willis (67 lat) cierpi na afazję. Ma bardzo poważne trudności w komunikowaniu się – nie tylko w mówieniu, ale i w rozumieniu tego, co słyszy. „W związku z tym i po długim namyśle Bruce kończy karierę, która tak wiele dla niego znaczyła. To naprawdę trudny okres dla naszej rodziny i jesteśmy bardzo wdzięczni za Waszą nieustającą miłość, współczucie i wsparcie. Przechodzimy przez ten czas jako silna rodzina i chcieliśmy zaangażować w to jego fanów, ponieważ wiemy, jak wiele on dla Was znaczy, tak jak Wy dla niego. Jak zawsze powtarza Bruce: Żyjcie tak, jak do tej pory i razem zamierzamy to właśnie zrobić”, napisała na Instagramie córka aktora Rumer. Pod oświadczeniem podpisały się również jej rodzeństwo, żona aktora Emma oraz jego była żona Demi Moore. Zobacz także: Nergal przebrany za Buce'a Willisa kpi z choroby aktora. Fani w szoku Współpracownicy Willisa widzieli wcześniej: To już nie ten Bruce Hollywood nie było zszokowane. Wpis rodziny wreszcie potwierdził to, o czym w branży mówiono na temat Bruce'a Willisa od dawna . I to z coraz większymi emocjami. No bo czy aktor, który nie jest w pełni świadomy tego, co się dzieje na planie filmowym, powinien zarabiać za dzień zdjęciowy aż 2 mln dolarów? Dopiero teraz osoby pracujące z Brucem Willisem zaczęły opowiadać, jak ten radził sobie ostatnio w pracy. Już dwa lata temu, podczas realizacji „Planu...