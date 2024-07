Kasia Stankiewicz była jedną z gwiazd, które mogliśmy podziwiać w ostatniej edycji "Tańca z Gwiazdami". Piosenkarka wystąpiła w parze z Tomaszem Barańskim- niestety, nie udało im się dotrzeć do finału tanecznego show, w którym o Kryształową Kulę zmierzyły się Elżbieta Romanowska i Anna Karczmarczyk. Party.pl postanowiło zapytać Kasię Stankiewicz, czy nie tęskni za tańcem i programem "TzG". Piosenkarka nie ukrywa, że... nie!

Nie - ostatnio przejeżdżałam obok tego miejsca, gdzie trenowaliśmy i miałam takie uczucie, że wow, ale fajnie, że już tego nie robię. Zaskakuje mnie to, ale mam inne sporty. Ja po prostu wróciłam do moich sportów. Do pływania, biegania, aerobików.