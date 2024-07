Niedawno w mediach było dość głośno o tym, że Anita Lipnicka ma żal do zespołu Varius Manx, że nie została zaproszona na jubileusz 25-lecia Varius Manx, a do grupy powróciła Kasia Stankiewicz. Postanowiliśmy zapytać więc Kasię o to, czy jest szansa, aby na scenie spotkały się wszystkie wokalistki zespołu Jansona czyli m.in. Monika Kuszyńska czy Anna Józefina Lubieniecka:

Ja mam wrażenie, że każda z tych wspaniałych dziewczyn wniosła coś wspaniałego do tego zespołu. Myślę, że my wszystkie gdzieś tam mamy zbliżone barwy i zbliżoną wrażliwość. Byłoby wspaniale, gdybyśmy mogły spotkać się wszystkie na scenie z okazji 25-lecia, ale z różnych powodów emocjonalnych jest to niemożliwe.... - mówi nam Kasia.

Żałujecie?

Kasia Stankiewicz na Festiwalu w Opolu podczas prób.