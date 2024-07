Kasia Smutniak – modelka i aktorka o polskich korzeniach – podbiła serca Włochów. Polka od lat pojawia się we włoskich filmach, reklamach i kampaniach reklamowych. Pomimo że niemal każdy kojarzy jej nazwisko i wie, czym zajmuje się Smutniak, są rzeczy, których na pewno o niej nie wiedzieliście.

Modelka Diora

Kasia Smutniak rozpoczęła swoją karierę w modelingu w wieku 15 lat. Chodziła po wybiegach największych domów mody i pojawiała się na łamach takich magazynów jak „Vogue” czy „Elle”.

To jednak nie wszystko. Polską pięknością zachwycił się też Dior, który w 2008 roku zaproponował jej zostanie ambasadorką perfum. I tak Smutniak pojawiła się zarówno w reklamie telewizyjnej, jak i na plakatach reklamujących zapach Idole d’Armani.

O rolę ambasadorki perfum walczyła również Angelina Jolie, ale Giorgio Armani ostatecznie zdecydował się na „polską Monicę Bellucii”, ponieważ zachwyciła go jej „prawdziwie kobieca zmysłowość, niespotykane piękno oraz wewnętrzna siła charakteru”.

(Prawie) dziewczyna Bonda

Plotki głoszą, że Kasia Smutniak o mały włos nie została jedną z dziewczyn Jamesa Bonda. Producenci filmu zastanawiali się czy nie zaproponować jej roli Solange w Casino Royale.

Ostatecznie u boku Daniela Craiga zagrała jednak Caterina Murino.

Kasia lubi szybką jazdę

Kasia Smutniak ma nietypową pasję – szybkie zabytkowe samochody.

W 2015 roku pojawiła się na w Brescii na wyścigu zabytkowych samochodów – Mille Miglia. Nie była tam jednak po to, aby się mu przyglądać, ale aby brać w nim udział! Smutniak zasiadła za kierownicą Lancii Ardei, czym wzbudziła wielkie emocje wśród tłumnie zebranych kibiców.

Rok później modelka i aktorka ponownie spróbowała swoich sił w nietypowym wyścigu po drogach publicznych południowych Włoch. Kto wie, być może w tym roku ponownie stanie na linii startu w Brescii?

Kasia Smutniak to nie jedyny polski akcent na włoskim wyścigu. Już drugi rok z rzędu oficjalną wodą wyścigu jest polska Cisowianka Perlage.

To jednak nie wszystko. Cisowianka ma także własną ekipę kierowców, którzy startują w Czerwonej Strzałce – Perlage Team. W tym roku na linii startu w Brescii staną aż dwa zespoły. Jeden wsiądzie do Astona Martina DB 2/4 RHD z 1955 roku, drugie do modelu z 1937 roku.

Twarda babka

Szybkie samochody to jednak nie jedyna pasja modelki. Kasia Smutniak pochodzi z wojskowej rodziny – jej tata był z zawodu generałem i pierwszym dowódcą 2. Brygady Lotnictwa Taktycznego. Nic więc dziwnego, że polska piękność myślała przez chwilę, że pójdzie w jego ślady.

W wieku 16 lat zrobiła licencję pilota, ale jej późniejsze losy potoczyły się zupełnie inaczej…

Poliglotka

Znajomość kilku języków bez wątpienia przydaje się w międzynarodowej karierze modelki. Nic więc dziwnego, że Kasia Smutniak płynnie mówi w aż czterech: polskim, włoskim, angielskim i rosyjskim.



Moda, aktorstwo, szybkie samochody i samoloty... Nic dziwnego, że Kasia Smutniak jest jedną z bardziej lubianych gwiazd zarówno w Polsce, jak i we Włoszech!