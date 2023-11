Karolina z "Love Island" nie ukrywa, że jej życie jest pełne nowych wyzwań i nie ma w nim czasu na nudę. W rozmowie z Party.pl uczestniczka "Wyspy miłości" zdradziła, że już cztery lata temu planowała wziąć udział w programie telewizyjnym. Wtedy też chodziło o reality-show, ale o zupełnie innej tematyce. Będziecie zaskoczeni!

Karolina z "Love Island" w rozmowie z reporterką Party.pl Angeliką Bielską odpowiedziała na pytania o udział w programie randkowym i nie ukrywa, że miała pojawić się też w zupełnie innym formacie.

Właśnie, co chwilę próbuję jakiś nowych rzeczy i nie ukrywam, ten pomysł zasiała moja siostra. Rzuciła z cztery lata temu, że nadaje się do programu, że jestem taka otwarta, nie mam problemu, żeby poznać nowych ludzi i czemu nie spróbować, ale wtedy ona mnie pchała totalnie do czegoś innego... do programu 'Projekt Lady'.

powiedziała wprost Karolina.