Od 8 marca trwa 20.edycja show Polsatu "Twoja twarz brzmi znajomo. Najlepsi". Co się zmieniło, to udział gwiazd, które już wystąpiły w poprzednich odsłonach. Do muzycznego show wróciła m.in. była jurorka Katarzyna Skrzynecka. A wraz z nią: Stefano Terrazzino, Aleksandta Szwed, Mateusz Ziółko, Kacper Kuszewski, Filip Lato, Maria Tyszkiewicz oraz Barbara Kurdej-Szatan. W jury programu zasiadają Małgorzata Walewska, Robert Janowski oraz... Piotr Gąsowski, dotychczasowy prowadzący. Jak prezentują się wyniki oglądalności?

„Twoja twarz brzmi znajomo” z lepszymi wynikami oglądalności

Program "Twoja twarz brzmi znajomo" to popularne show, w którym gwiazdy wcielają się w znanych artystów i wykonują ich utwory. Katarzyna Skrzynecka, jako laureatka pierwszego sezonu i długoletnia jurorka, odegrała istotną rolę w sukcesie tego show. Od drugiej edycji do siedemnastej aktorka była jurorką programu. W 18.edycji Polsat postawił na zmiany i rozstał się z gwiazdą, co nie spodobało się widzom. Sama Skrzynecka była zaskoczona decyzją władz, w tym nowego dyrektora programowego, Edwarda Miszczaka:

Mnie nie było dane poznać powodów tej decyzji, ale takie decyzje bywają i zdarzają się w tego typu programach rozrywkowych. Jest to naturalne w tej formule, że częściej lub rzadziej obsada programu, czy prowadzący, czy jurorzy się zmieniają. Po to, żeby, jak twierdzi stacja, tak to motywuje, odświeżyć format mówiła w rozmowie z Mołek

Po wielkich zmianach Kasia wróciła do programu jako... uczestniczka! Jej udział z pewnością przyczynił się do wzrostu oglądalności "TTBZ".

A wyniki mówią same za siebie. Jak podał portal Wirtualnemedia.pl w pierwszych trzech odcinkach jubileuszowego sezonu show „Twoja twarz brzmi znajomo” oglądało średnio 1,4 mln widzów, co stanowi wzrost w porównaniu z poprzednią serią.

Średnia oglądalność trzech pierwszych odcinków programu wyniosła 1,39 mln widzów, co przełożyło się na 11,85 proc. udziału stacji w rynku wśród wszystkich widzów, 10,31 proc. w grupie komercyjnej 16-49 i 10,43 proc. w grupie 16-59 wynika z danych Nielsen Audience Measurement, do których dotarł portal Wirtualnemedia.pl.

Dla porównania, pierwsze trzy odcinki Twoja twarz brzmi znajomo 19, emitowanej jesienią ub.r., śledziło 939 tys. widzów. Z kolei początek 18. edycji TTBZ w marcu ub.r. zgromadził przed telewizorami 1,56 mln osób. przypomniał portal Wirtualnemedia.pl.

Skrzynecka w tej edycji programu nie jest już jednak jurorką, a uczestniczką. Aktorka chętnie pokazuje kulisy show i relacjonując na Instagramie przygotowania. W ostatnim odcinku "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" wystąpiła z Markiem Kaliszukiem. Duet wcielił się w Kayah i Krzysztofa Kalińskiego.

Oglądacie "Twoja twarz brzmi znajomo. Najlepsi"? Jak oceniacie występy Kasi?

