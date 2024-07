Kasia Smolińska z pierwszej edycji Top Model była jedną z najbardziej charakterystycznych modelek. Jakiś czas temu wzięła udział w nietypowym pokazie fryzjerskim, gdzie wykonywano też piękne sesje zdjęciowe. Modelka pokazała tam bardzo szczupłe ciało. Zobacz: Przerażające... Finalistka Top Model wygląda jak anorektyczka

O modelce jednak nie było zbyt głośno po zakończeniu popularnego show. Mówiono nawet, że Smolińska chce zmienić i branżę i zostanie dziennikarką. Do tego jak widać nie doszło, a uczestniczka programu może pochwalić się sporym sukcesem, który osiągnęła w modelingu. Kasia wzięła bowiem udział w sesji, która ukazała się właśnie w japońskiej edycji magazynu "Vogue". Do tej pory nie udało się to żadnej modelce, która wystąpiła w Top Model.

Smolińska prezentuje cztery modowe zestawy: na zakupy, do pracy, na imprezę oraz na plażę. Wszystko utrzymane jest w konwencji lalki Barbie. Jak Wam się podoba?

