Kasia Moś w końcu skomentowała swój udział na Eurowizji! Dla wielu fanów polskiej artystki jej pozycja na koniec konkursu (22. miejsce) nie była najlepsza. Pojawiały się zarzuty, że Kasia Moś mogła zrobić większe show. Trzeba jednak przyznać, że wokalistka naprawdę świetnie zaśpiewała i nie mamy się czego wstydzić. Teraz gwiazda postanowiła zabrać głoś w tej sprawie.

Kasia Moś w poniedziałek wieczorem wydała oświadczenie na swoim profilu na Facebooku. Wokalistka przebywa już w domu i pokazała zdjęcie w koczku, za dużej bluzie i tak jak wygląda na co dzień. Kasia Moś postanowiła podzielić się z fanami, co sądzi o swoim występie i pozycji podczas konkursu:

Kochani, to już koniec przygody eurowizyjnej. Przez ostatnie dwa miesiące mojego życia starałam się być najlepszym "ambasadorem" naszego kraju w Europie. Zaśpiewałam na wszystkich możliwych imprezach przed eurowizyjnych : Ryga, Londyn, Tel- Aviv, Amsterdam, Madryt i Praga, udzieliłam ogromu wywiadów i poznałam przemiłych ludzi, którzy dodawali mi wiary i sił. Dzisiaj (po pierwszej od dawna przespanej nocy) targają mną mieszane uczucia, z jednej strony jestem przeszczęśliwa i dumna, że udało się osiągnąć najważniejszy cel, jakim było wejście do finału. Z drugiej strony jest mi przykro, ponieważ, wiem, że wykonałam swoją pracę w 100 %, zaśpiewałam najlepiej jak potrafię, jestem z występu bardzo zadowolona i tak po ludzku liczyłam na wyższe miejsce w finale.

Oczywiście nie zabrakło też podziękowań dla fanów, mediów i osób pomagających wokalistce w przygotowaniach:

Na koniec najważniejsze. Chciałam Wam wszystkim gorąco podziękować za wsparcie, tym z którymi znam się od lat, tym których dzięki tej przygodzie poznałam i tym, których nie znam ale wiem, że jesteście i mnie wspieracie. Dziękuję i do zobaczenia na koncertach.

DZIĘKUJĘ: Telewizji polskiej, Mateusz Moś @katarzynasurmik, @malinowymaciek @sylwiashiffman , Krzysiu Bieńko, Mateusz Grzesiński, Adrian Kuciel, @msmanicurekrakow

Wszystkim kochanym chłopakom i dziewczynom, którzy byli z nami w Kijowie i tak cudnie nas wspierali. Kocham Was z całego serca P.S. I do zobaczenia w Mszanie Dolnej.