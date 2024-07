Katarzyna Cichopek jest obecnie w drugiej ciąży i aktorka wyraźnie rozkwitła. Jeździ ze szkoleniami dla młodych mam po całej Polsce, a błogosławiony stan przysłużył się również jej urodzie, bo wygląda ostatnio fenomenalnie. Przypomnijmy: Ciężarna Kasia Cichopek w obłędnej kreacji na gali "M jak miłość"

Kasia jest obecnie w szóstym miesiącu ciąży i ma na swoim koncie wywiad do kolorowego magazynu na temat macierzyństwa i drugiego dziecka. Popularnym trendem wśród celebrytek są też sesje zdjęciowe z nagim brzuszkiem, które zapoczątkowała już ponad 20 lat temu Demi Moore, a u nas w ten sposób pokazywały się m.in. Natasza Urbańska czy Anna Mucha. Cichopek nie zamierza jednak iść w ich ślady.

Nigdy nie korciło mnie, aby pokazać się w podobnej sesji i nie chcę tego robić. Odnoszę bowiem wrażenie, że zrobiłabym to bez zgody mojego dziecka. Nie chciałabym za nie podejmować takich decyzji - wyznała w rozmowie z tygodnikiem "Gwiazdy".

Gwiazda od kilku lat lansuje też model "sexy mamy" czyli młodej matki, która po urodzeniu dziecka wciąż jest seksowną i świadomą swoich zalet kobietą. Aktorka przyznaje, że preferuje to ponad stereotyp typowej matki Polki, którą się po prostu nie czuje.

Drażni mnie archetyp matki Polki. Ja nią nie jestem. Ja jestem sexy mamą. Supersexy jest dla mnie moja mama, która prowadzi sportowy styl życia. I choć ma dodatkowe kilogramy, dobrze się z nimi czuje. Poza tym bardzo dobrze o sobie myśli, ma do siebie dystans i poczucie humoru. Aby być sexy mamą, nie trzeba być plastikową, superwyrzeźbioną, ślicznie zrobioną kobietą. Bo w macierzyństwie oprócz opieki nad dzieckiem najważniejsze jest także to, aby dać sobie prawo do marzeń, ambicji i czuć się ze sobą fajnie - wyjaśnia.