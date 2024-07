Kasia Cichopek jest obecnie w drugiej ciąży, ale nie rezygnuje z aktywności zawodowej. Ostatnio wystartowała z cyklem szkoleń dla młodych mam, z którym będzie jeździła po całej Polsce. Przypomnijmy: Ciążowy brzuszek Cichopek coraz większy. Zobaczcie tylko te zdjęcia

Aktorka była w weekend gościem programu "Pytanie na Śniadanie" i stanęła w ogniu pytań Pauliny Drażby. Oczywiście głównym tematem rozmowy była ciąża i Kasia z uśmiechem opowiedziała o tym, jak się czuje i zdradziła, że ciąża jest już zaawansowana i zasugerowała, który to już miesiąc.



Czuję się bardzo dobrze. Jest power, jest moc, są pomysły. To już jest dość zaawansowana ciąża, ale nie chcę zdradzać dokładnie, który to miesiąc. Między piątym a siódmym brzmi ładnie (śmiech). Ciągle liczę na to, że uda mi się oszukać paparazzich przed moim porodem. Płeć dziecka to jeszcze znak zapytania, dlatego że dziecko raz chce pokazać, raz nie chce - są spekulacje. Jeszcze jestem trzymana w niepewności i dobrze mi z tym, bo jak już bym się dowiedziała to bardzo ciężko byłoby mi to ukryć. Na razie nic nie wiadomo - powiedziała w rozmowie z dziennikarką.