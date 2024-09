W programie "Moja mama i twój tata" robi się coraz goręcej. Wejście nowej uczestniczki Anny sporo namieszało i mężczyźni od razu zwrócili na nią uwagę. Z kolei Anna nie ukrywa, że najbardziej wpadł jej w oko Piotr. Kolejny dzień na Mazurach przyniósł nowe emocje i kolejne rozterki, a także nie brakowało łez. Donata przed kamerami wyznała wprost, że chciałaby się otworzyć na ludzi, ale obawia się skrzywdzenia. Katarzyna Cichopek jak zwykle stanęła na wysokości zadania i poprowadziła uczestników przez trudne rozmowy, jednak w kolejnym odcinku jeden z uczestników chce zrezygnować. Katarzyna Cichopek może się nie zgodzić?

Reklama

Niespodzianka w "Moja mama i twój tata". Katarzyna Cichopek nie wyrazi na to zgody?

Na randkę w drugim odcinku "Moja mama i twój tata" poszedł Krzysztof i Donata. Para przeżyła romantyczne chwile, ale Krzysztof nadal stara się być blisko Anny. Co więcej, Donata wyczuła, że mężczyzna nie do końca jest zadowolony z tej randki, ale ostatecznie zbliżyli się do siebie podczas wspólnej rozmowy. W dalszej części uczestnicy zagrali w grę, w której padło wiele osobistych pytań. Wygląda na to, że mieszkańcy mazurskiej willi faktycznie chcą się poznać.

Tymczasem w programie pojawiły się nowe uczestniczki, którymi okazały się Julia Dylewska z mamą Anną. Widzowie Polsatu doskonale znają już Julię, bo wzięła udział w 7. edycji programu „Love Island. Wyspa miłości”. Nowe uczestniczki wzbudziły spore emocje, a mężczyźni nie kryli zaskoczenia i od razu zainteresowali się Anną.

Piotr jest numerem jeden, ale właśnie muszę uważać z tymi numerami jeden... powiedziała wprost Anna Dylewska.

To już druga Ania, która zasługuje na uwagę uczestników. To nie wszystko! Do willi wszedł też 52-letni Sławek wraz z synem i od razu wzbudził uwagę Lucyny.

Nowi uczestnicy "Moja mama i twój tata" Instagram @mojamamaitwojtata

Co jeszcze działo się w drugim odcinku? Wygląda na to, że Krzysztof, tata Łukasza jest naprawdę zainteresowany Anią, mamą Martina, ale zdaje sobie sprawę, że ma ona lepszy kontakt z pozostałymi uczestnikami, a w szczególności z Piotrem. Zapowiada się ostra rywalizacja? A może Krzysztof odpuści i skupi uwagę na innej kandydatce.

Zobacz także

Czuję trochę smutek i zazdrość, że ma lepszy kontakt z innymi uczestnikami wyznał 50-letni Krzysztof

Reklama

W kolejnym odcinku nie zabraknie dramatycznego zwrotu akcji, bo jeden z uczestników poinformuje Katarzynę Cichopek, że chce opuścić program. Otrzyma zgodę na wyjście? Emocje wzbudzi też Lucyna, która wda się w przepychankę słowną z prowadzącą. Robi się gorąco. Oglądacie?