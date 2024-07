Katarzyna Burzyńska już jakiś czas temu ochrzciła synka, Henia, ale dopiero teraz pokazała zdjęcie swojej stylizacji. Prezenterka "Pytania na śniadanie" wybrała na ten dzień letnią sukienkę w bladoróżowym kolorze oraz buty na płaskim obcasie. (zobacz: Chrzest dziecka: w co ubrać dziecko?)

Reklama

Co ciekawe, obie rzeczy pochodzą z sieciówek. Kasia Burzyńska wybrała sukienkę z Mango, zaś buty z New Look'a. Jak widać, nie trzeba przepłacać, aby wyglądać dobrze podczas tak ważnych uroczystości jak chrzciny dziecka. My jesteśmy na tak!

Zobacz: Kasia Burzyńska pokazała ZDJĘCIE synka. Słodziak! A mama? Już wróciła do formy sprzed ciąży! Co za nogi! ZDJĘCIE

Zobacz także

Kasia Burzyńska podczas chrztu synka.

Kasia lubi bawić się modą!

Reklama

Kasia Burzyńska z synem Heniem na spacerze.