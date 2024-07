Karolina Korwin Piotrowska wybrała Złotoustych 2015 roku - czyli najbardziej zaskakujące cytaty polskich gwiazd. Zaskakujące, czyli najgłupsze, najbardziej infantylne i najbardziej intrygujące. My mamy dla Was najmocniejsze wypowiedzi!

Karolina Korwin Piotrowska wybrała cytaty roku

Karolina Korwin Piotrowska w felietonie dla Onetu zrobiła podsumowanie roku - zaczęła od cytatów:

Oni to NAPRAWDĘ powiedzieli. Świadomie, na trzeźwo, w autoryzowanych wywiadach albo do kamery. Zapnijcie pasy i przygotujcie się na wiele niezapomnianych wrażeń werbalnych!

Kogo wyróżniła dziennikarka? Oto niektóre z wypowiedzi polskich celebrytów i gwiazd (komentarze nad cytatem są Karoliny Korwin Piotrowskiej)

Mama Dody o tym, że Agnieszka Szulim podobno spowodowała u niej... raka w "Twoim imperium":

To, że komórki nowotworowe ujawniły się u mnie, ewidentnie jest efektem działania długofalowego stresu, jakiemu jestem od roku poddawana przez panią Szulim. To, czego moja córka i cała nasza rodzina doświadczyła od niej, jest straszne. Zniszczyła nas psychicznie, koniec, kropka, nie do wiary!.

Anna Wendzikowska o uchodźcach:

Sorry, ale to nie są biedni uchodźcy, to są butni nieźle ubrani młodzi mężczyźni, którzy jadą do nas robić rozpierduchę

Anna Mucha o pozowaniu w naturalnych futrach w salonie pewnej firmy w "Show":

Moja obecność w salonie nie wynika tylko z mojej słabości do piękna, ale przede wszystkim z faktu, że zawsze wspieram i kibicuję polskim markom. Uwielbiam nie tylko dobre samochody i diamenty, dlatego uśmiechnęły mi się oczy na widok kaszmirowego swetra połączonego z futerkiem

Blogerki Jessica Mercedes i Maffashion o aferze włosowej:

Chyba nikt tak w Polsce nie zrobił, dwie osoby w tej samej stylizacji, za rękę. Chciałyśmy pokazać, że się wspieramy. Zdania zostały wyrwane z kontekstu, trzymamy się razem, poszłyśmy razem na zakupy, wzajemnie się stylizowałyśmy.

Maciej Zień o swoim wspólniku w DDTVN, potem za te słowa przepraszał...:

Moim wspólnikiem jest Józef K. On jest oszustem. Oszukał mnie wielokrotnie. Mój wspólnik chce narazić moje dobre imię na szwank, jemu zależy tylko na zniszczeniu mojego nazwiska.

Celebrytko-modelka Angelika Fajcht o Kuźniarze:

Z miłą chęcią porozmawiałabym z panem Jarkiem Kuźniarem. Przystojny, bardzo mi się podoba. Świetnie prowadził wiadomości, zawsze oglądałam

Natalia Siwiec o nowej Natalii Siwiec dla Twojego Imperium:

Szczerze mówiąc chciałabym, aby pojawiła się jakaś nowa Natalia Siwiec, żebym miała z kim konkurować. To by mnie jeszcze bardziej zmotywowało do kolejnych działań. Poza tym gdyby było więcej Natalii Siwiec, nasz show biznes byłby znacznie barwniejszy i szczerszy, ponieważ ja jestem we wszystkim bardzo prawdziwa.

Marina Łuczenko, piosenkarka i dziewczyna Szczęsnego, w odezwie do prasy:

Nie jestem celebrytką!

Dawid Woliński o piętach i nie tylko w DDTVN:

Lubię dobrze wyglądać. Lubię, kiedy widzowie mnie oglądają i mają poczucie estetyki. Złuszczam pięty. Pani Basia dba o moje stopy. Mam jeden od dziesięciu lat samoopalacz i staram się mieć ten sam kolor skory, co Asia Krupa.

Edyta Górniak o swoich związkach:

Doświadczyłam wszystkiego. Upokorzenia, okradzenia, gwałtu

Nasze gwiazdy naprawdę mają fantazję!

