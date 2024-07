Dwutygodnikowi "Grazia", co jakiś czas obrywa się od gwiazd. Najpierw narzekała Edyta Górniak, później Małgorzata Kożuchowska, a teraz swoje niezadowolenie wyraziła Karolina Korwin Piotrowska. Zobacz: "Brak szacunku, jest mi przykro"

Dziennikarka na łamach swojej całostronicowej rubryki we "Wprost" odniosła się do ostatniej soczystej publikacji dotyczącej romansu Piotra Adamczyka i Weroniki Rosati. W tekście pojawia się wielokrotne odniesienie do wypowiedzi Korwin, którą dziennikarka określiła mianem "przyjaciółki pary".

- No i dałam się wkręcić. Zadzwoniła koleżanka dziennikarka, którą cenię i poprosiła, żebym powiedziała coś miłego o duecie Rosati i Adamczyk. Powiedziałam, bo oboje lubię i cenię. Potem poszłam do kiosku, w którym nabyłam nowy numer "Grazii", a tam przeczytałam artykuł podpisany przez kogoś, kogo nie znam, w którym przedstawiona zostałam jako "bliska przyjaciółka pary". Mnie, starą wygę, zamurowało, bo dałam się wkręcić jak pięciolatka. Jest jeden plus - zacytowali mnie dobrze i nie przekręcili nazwiska. - pisze Karolina Korwin Piotrowska.

Bez przesady, nie taka stara ta wyga...! ;-) A tak na marginesie, korzystając z okazji zapewniamy, że wszystkie komentarze Karoliny i innych gwiazd na łamach AfterParty.pl są zawsze autoryzowane.

