Karolina Korwin Piotrowska pokazała okładkę swojej trzeciej książki pod tytułem "Krótka książka o miłości"! Krótka? To tylko zabawa słowem :) Patrząc na jej objętość możemy spodziewać się na pewno powyżej 500 stron! O czym? My już to wiemy.

Nowość od Karoliny Korwin Piotrowskiej - "Krótka książka o miłości"

Jest to osobista książka o największej pasji dziennikarki - filmie! Piotrowska wybrała najważniejsze i najlepsze obrazy, które przeszły do historii:

Mój subiektywny wybór tego, co najlepsze w kinie polskim i światowym. Z uzasadnieniem. Wszystkie te filmy mam u siebie na półce, a więc ręczę za ich jakość, za emocje, których dostarczą, za wzruszenia. Wszystkie te filmy obejrzałam ostatnio jeszcze raz, by sprawdzić, czy nadal "działają". Nie wszystkie tytuły zdały ten test, a inne za to zachwyciły na nowo, okazały się wizjonerskie i ponadczasowe. Ta książka to będzie przewodnik, podręcznik dla tych, którzy będą chcieli ułożyć sobie playlistę dobrych, fajnych filmów. Nie całe życie, to już wiem na pewno, będę siedzieć w celebryckim światku. Powoli wracam do korzeni :) na swoich warunkach. - mówiła Karolina w rozmowie z Party.pl

Poprzednie publikacje Karoliny - "Bomba. Alfabet polskiego szołbiznesu" oraz "Ćwiartka raz" były bestsellerami! Nowa książka Korwin Piotrowskiej - "Krótka książka o miłości" na pewno sprzeda się świetnie! My nie możemy się doczekać. Premiera - w lutym 2016!

Okładka nowej książki Karoliny Korwin Piotrowskiej

Karolina Korwin Piotrowska wydaje trzecią książkę