Fani Karoliny Korwin Piotrowskiej z pewnością mają powody do radości, ponieważ dziennikarka pracuje nad trzecią książką. Po sukcesie "Bomby" i "Ćwiartki raz" przyszedł czas na kolejną ciekawą lekturę.

Tym razem prowadząca "Magiel towarzyski" postanowiła napisać o swoich ukochanych filmach. W rozmowie z nami dziennikarka zdradziła, że jej nowe dzieło będzie miało tytuł "Krótka książka o miłości", a przy jej pisaniu najbardziej chce skupić się na emocjach. Z pewnością będzie to coś innego niż dotychczasowe publikacje:

To będzie bardzo osobista, emocjonalna i ważna dla mnie książka, bo o mojej największej miłości, czyli o filmach. Kilka dni temu doszłam do wniosku, że to, że przeczytałam przez całe życie niemal wszystkie mądre książki o filmach nikogo nie obchodzi, że skupić się powinnam na emocjach. To będzie coś dla tych, którzy gubią się w powodzi propozycji filmowych, czuja, że chcieliby wiedzieć więcej, a nie lubią czytać długich, często mechanicznie kopiowanych z Wikipedii tekstów. Mój subiektywny wybór tego, co najlepsze w kinie polskim i światowym. Z uzasadnieniem. Wszystkie te filmy mam u siebie na półce, a więc ręczę za ich jakość, za emocje, których dostarczą, za wzruszenia. Wszystkie te filmy obejrzałam ostatnio jeszcze raz, by sprawdzić, czy nadal "działają". Nie wszystkie tytuły zdały ten test, a inne za to zachwyciły na nowo, okazały się wizjonerskie i ponadczasowe. Ta książka to będzie przewodnik, podręcznik dla tych, którzy będą chcieli ułożyć sobie playlistę dobrych, fajnych filmów. Nie całe życie, to już wiem na pewno, będę siedzieć w celebryckim światku. Powoli wracam do korzeni :) na swoich warunkach.