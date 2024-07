Jeszcze w tym roku nowy film dokumentalny Netflix będzie poświęcony największemu kryzysowi w historii NASA. „Apollo 13: Survival” zagłębi się w misję księżycową, od wydarzeń, które doprowadziły do eksplozji, która zagroziła życiu członków załogi Jamesa Lovella, Freda Haise i Johna „Jacka” Swigerta, aż po ich powrót na Ziemię.

Ponowne opowiadanie na podstawie archiwum zapewnia rzadki dostęp do „pełnych nagrań dźwiękowych misji, nigdy wcześniej niewidzianych materiałów filmowych oraz archiwalnych wywiadów z załogą, ich rodzinami i zespołem Ground Control” – stwierdził Netflix w oświadczeniu, co potwierdziło również wrześniową datę premiery filmu dokumentalnego.

Lovell sam zaczął opowiadać o filmie dokumentalnym, mówiąc:

Ponad 50 lat po misji film ponownie wprawił mnie w fotel kapitana. To były dni! Oglądanie historycznych materiałów i słuchanie perspektyw rodziny i przyjaciół na miejscu naprawdę poruszyło moje emocje

Jestem wdzięczny, że świat udostępnił teraz ten znakomity dokument pokazujący surowe emocje i triumf, jakie wtedy odczuwaliśmy. Mam nadzieję, że nasze doświadczenia w kosmosie będą nadal inspirować nowe szczyty eksploracji przez wiele lat — dodał.

Główny historyk NASA, Roger D Launius, powiedział o dokumencie wyreżyserowanym przez Petera Middletona (Notes on Blindness):

Może nam się wydawać, że znamy historię Apollo 13, ale ten dokument oferuje o wiele więcej, niż widzieliśmy wcześniej. To doskonałe dzieło, zdecydowanie najlepszy dokument o Apollo 13, jaki kiedykolwiek powstał

Materiał obejmie cztery dni, które nastąpiły po tym, jak załoga zdała sobie sprawę, że w wyniku katastrofalnej eksplozji zabraknie głównego tlenu i źródła energii, zarówno z perspektywy astronautów, NASA, jak i ich rodzin na Ziemi.

„Apollo 13: Survival” pojawi się na Netfliksie we wtorek 5 września.

