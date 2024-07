Karolina Korwin Piotrowska odeszła z Onetu! Dziennikarka poinformowała o tym za pośrednictwem Facebooka. Na razie Karolina Korwin Piotrowska nie zdradziła, co jest powodem jej decyzji. W poście informującym o niej krytykuje jednak partnerów medialnych portalu - w tym jeden z tabloidów. Krytykowała go też wcześniej - to w jego redakcji kręcono program "Na językach", ale zaprzestano po tym, jak tabloid wypuścił na rynek szokującą okładkę.

To nie pierwsze "medialne rozstanie" Karoliny Korwin Piotrowskiej. Dziennikarka, jako jedna z nielicznych publicznie nie zgodziła się na oczernianie Kamila Durczoka po tym, jak magazyn "Wprost" opublikował materiał dotyczący dziennikarza. Prowadząca "Magiel towarzyski" głośno mówiła o tym, że rezygnuje z pisania felietonów w tej gazecie i nie daje przyzwolenia na takie traktowanie innych.

Karolina i tak nie narzeka na brak obowiązków. Widzowie nadal mogą oglądać ją w "Na językach" i czytać jej materiały w "Żurnalu".

Czy dziennikarka podjęła dobrą decyzję?

Karolina Korwin Piotrowska o odejściu z Onetu

No i nadszedł ten dzień. Kończy się moja współpraca z onetem.I mogę wreszcie powiedziec głośno, że Fakt to jednak paw a...

Posted by Karolina Korwin Piotrowska on 3 marca 2016

Karolina Korwin Piotrowska odeszła z Onetu