Karolina Korwin Piotrowska opowiedziała o swojej fascynacji modą! Dziennikarka udzieliła wywiadu Natalii Hołowni w programie "Kobiecym okiem" i na swoim profilu na Facebooku zamieściła fragment tej rozmowy. Okazało się, że Karolina Korwin Piotrowska interesuje się modą i chętnie śledzi jak zmieniają się trendy i jak wpływają na społeczeństwo. To zaskakujące, bo jak dotąd prowadząca "Magiel towarzyski" nie dała się poznać od tej strony.

Ja uwielbiam ciuchy, uwielbiam modę. Staram się jeździć na wszelkie możliwe wystawy projektantów. Nie chwalę się tym, nie robię z tego newsów na Facebooku ani na Instagramie. To jest fascynujące. To, co mamy na sobie, ubiór odzwierciedla czasy w jakich żyjemy. Jak robiłam "Ćwiartkę" to widziałam tego dowód na co dzień: jak się zmieniali Polacy, jak się zmieniała moda, stan portfela czy też podejście do świata.