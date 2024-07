Karolina Korwin Piotrowska zabrała głos w sprawie bulwersujących zdjęć Wojciecha Młynarskiego w jednym z tabloidów. Dziennikarka nie kryje oburzenia takim zachowaniem i ostro wypowiada się na temat tego, co się stało. Zdaniem Karoliny Korwin Piotrowskiej jest to skandaliczne, że tabloid publikuje zdjęcia umierającego artysty w internecie i w gazecie tylko po to, aby na tym zarobić:

Nigdy tego nie zapomnę. Szok to mało powiedziane. Dno? Gówno? Pięć metrów mułu? Brak określeń. (...) Mało macie kasy? Mało macie spraw w sądzie i trzeba wam kolejnej? Nadal z zapałem kontynuujecie akcję zezwierzęcania ludzi? Obniżania wszelkich standardów moralnych, bo to, co się dla was liczy, to kasa? Będziecie mówić, jak to mieliście w zwyczaju już wcześniej, usprawiedliwiając swoje zachowanie prawem ludzi do informacji. Bo według was odbiorcy mają prawo wiedzieć, jak wygląda jeden z największych artystów polskiego słowa na łóżku szpitalnym. Jak wygląda przed śmiercią - napisała Karolina Korwin Piotrowska w felietonie dla o2.pl