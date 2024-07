Karolina Korwin Piotrowska była gościem cyklu Party.pl "7 grzechów". Co ma na sumieniu znana dziennikarka? Zdradziła tylko nam! Czy Karolina Korwin Piotrowska jest zawistna? Na nasze pytanie o zazdrosć w show-biznesie odpowiedziała wprost.

Zazdrość i zawiść jest obecna. Jest jednym z motorów, napędzających show-biznes - powiedziała znana dziennikarka.

A czy Karolina ma słabość do słodyczy? Okazuje się, że wcale nie! Jest jednak jeden przysmak, którego z trudnem sobie odmawia, co to takiego!

Nie lubię słodyczy. Z wyjątkiem lodów, koniecznie kawowych.

Oczywiście nie zabrakło też pytania o alkohol, pychę oraz gniew. Co najbardziej złości dziennikarkę? Dowiecie się z naszego materiału wideo!

Karolina Korwin Piotrowska zdradziła Party.pl, co ma na sumieniu.

Jakie grzechy popełnia znana dziennikarka?