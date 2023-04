Sylwia Grzeszczak obchodzi dziś 34. urodziny. Za jej niezwykły głos pokochały ją tłumy. Wokalistka jednak dzieli swoje serce pomiędzy pasję do muzyki a swoje życie prywatne. Ponad 7 lat temu jej świat obrócił się do góry nogami, kiedy na świecie pojawiła się jej wymarzona córeczka. Bogna Piotrowska pod koniec tego roku skończy już 8 lat. Sylwia Grzeszczak strzeże swojej prywatności, jednak od czasu do czasu w sieci pojawiają się jej zdjęcia z córeczką. Zobaczcie, jak dziś wygląda córeczka wokalistki.

Córka Sylwii Grzeszczak ma już 7 lat . Jak wygląda Bogna Piotrowska?

Sylwia Grzeszczak kończy dziś 34 lata. Na jej profilu na Instagramie pojawia się mnóstwo relacji, w których oznaczana jest przez fanów z okazji urodzin. Wokalistka należy do tego grona gwiazd, które mocno strzegą swojej prywatności. Na próżno szukać wspólnych zdjęć Sylwii Grzeszczak z Liberem czy zdjęć wokalistki z ukochaną córką z medialnych eventów. W końcu udało im się utrzymać w tajemnicy nawet swój ślub, czym podzielili się w sieci, dopiero wtedy, kiedy chcieli. Sylwia Grzeszczak poświęca się fanom, jednak życie poza sceną zachowuje dla siebie, chociaż od czasu do czasu w jej mediach społecznościowych można znaleźć smaczki z domowego zacisza.

Sylwia Grzeszczak rzadko pokazuje zdjęcia z córeczką. Zazwyczaj dzieli się zdjęciami z Bogną w dniu jej urodzin, które przypadają w grudniu. Niedawno sporo zdjęć zniknęło z Instagrama wokalistki, natomiast wciąż dostępne są fotki dziewczynki m. in. z Dnia Matki, lub ostatnich urodzin Bogny. Córka Sylwii Grzeszczak 5. grudnia 2022 roku skończyła 7 lat. Mama jednak nie publikuje twarzy dziewczynki w swoich social mediach.

Jaką mamą jest Sylwia Grzeszczak? Kiedy kilka lat temu wraz z Liberem gościli w "Dzień Dobry TVN" pokreślili, że będą wspierać wybory Bogny, bez względu na to, jaką drogę kariery wybierze w przyszłości. Dla rodziców może zostać strażaczką, piłkarką ręczną czy siatkarką:

W ogóle warto wspierać dzieciaki, rozwijać ich talent i niczego nie narzucać. (…) I mogę tylko życzyć nam jako parze, żeby rozwijać tego dzieciaka fajnie - mówiła Sylwia Grzeszczak.

W wywiadach Sylwia Grzeszczak podkreślała również, że widzi w Bognie cechy podobne zarówno do niej, jak do Libera, jednak radość z nich chce zachować tylko dla najbliższych. Jednak dwa lata temu w Dzień Matki podzieliła się poruszającym nagraniem, gdzie wraz z 5-letnią wówczas córeczką śpiewa fragment piosenki "Prawda o nas". Córka Sylwii Grzeszczak pojawiła się także we fragmencie teledysku. To nagranie poruszyło internautów. Myślicie, że kiedyś mała Bogna Piotrowska postanowili również kształcić się muzycznie i pójść w ślady rodziców?

