Justyna Steczkowska długo zwlekała z pokazaniem swojej nowo narodzonej córki Heleny światu. Wokalistka w końcu zdecydowała się wystąpić z nią na okładce "Gali", ale tylko dlatego, że cały projekt udało się powiązać z akcją charytatywną, dzięki czemu na konto jednej z fundacji trafiły już spore pieniądze. Przypomnijmy: Justyna Steczkowska pokazała córkę na okładce magazynu!

Mimo szlachetnych intencji w sieci już zawrzało i na temat decyzji Justyny pojawiło się wiele komentarzy. Okładkę na gorąco skomentowała również Karolina Korwin Piotrowska. Dziennikarka chwali pomysł Steczkowskiej i porównuje okładkę z dzieckiem połączoną z akcją charytatywną do Angeliny Jolie i Brada Pitta. Hollywoodzka para narodziny swoich dzieci również dokumentowała sesjami zdjęciowymi dla dużych magazynów, z których dochód był potem przeznaczany na pomoc potrzebującym.

Świetny pomysł i do tego w fajnym celu a nie tylko dla lansu - to chyba pierwsza gwiazda w Polsce, która udział w sesji zdjęciowej z dzieckiem wykorzystuje na jakiś realny, do tego bardzo szczytny cel- pomocy innym. jeśli Brad i Angelina to robią, to dlaczego nie ona? więcej takich przykładów proszę - napisała na swoim Facebooku Karolina.