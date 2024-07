Karolina Korwin Piotrowska chwali nowy singiel Marii Peszek. Piosenka "Polska A B C i D" właśnie pojawiała się w internecie i już wzbudza niemałe emocje! W singlu promującym najnowszą płytę artystki "Karabin", która znajdzie się na sklepowych półkach 26 lutego 2016 roku, ć i odniesień do Kościoła.

Karolina Korwin Piotrowska jest zachwycona tekstem nowego singla Peszek!

Peszek jest inna od cekiniarskiego świata mediów, jest sobą, funkcjonuje poza reklamowym cyrkiem wszechobecnym w polskiej rzeczywistości i za to jej chwała. (...) Peszek nie zna ograniczeń formalnych i nie ma granic w dowolności w zabawie językiem i znaczeniem słów. Dlatego może powiedzieć a potem zaśpiewać tak wiele i dlatego to tak mocno i celnie wszystko, co robi do nas trafia - napisała dziennikarka w swoim felietonie dla portalu onet.pl.