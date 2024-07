Karolina Korwin Piotrowska o Macieju Stuhrze:

Gdy Maciej Stuhr zaczął mieć kłopoty osobiste, to profesjonalny menedżer wysłałby go do adwokata zajmującego się show-biznesem, bo zbliża się trudny moment w życiu, a aktor nie jest anonimowy, i media coś zauważą, i będzie dym. Wydałby dużo kasy, może kosztem czegoś do domu, ale uchroniłby siebie, swoją żonę, dziecko i nową dziewczynę. Tylko że jego menedżerką jest siostra jego żony, czyli typowy polski paździerz - kasa musi zostać w rodzinie i zero dystansu w ocenie sytuacji, a tu trzeba działać na zimno. On się sam podkładał mediom długie miesiące, nie wiedząc o tym, co powiedziałby mu każdy profesjonalny menedżer, że są paragrafy pomagające chronić prywatność, jeśli odpowiednio wcześnie zostaną użyte.