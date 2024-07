W ubiegłym tygodniu jako pierwsi ujawniliśmy nazwisko kolejnej gwiazdy, która wystąpi w polsatowskiej edycji "Tańca z gwiazdami" (zobacz). Informację o udziale Anety Zając przyjęliście bardzo pozytywnie, podobnie zresztą jak jej były partner, Mikołaj Krawczyk. Zobacz: Krawczyk będzie kibicował Zając w "TzG"

Reklama

Teraz sporo ciepłych słów pod adresem aktorki przekazała Karolina Korwin Piotrowska, która w swojej rubryce we "Wprost" zdradziła nawet, że typuje ją do zwycięstwa całego show.

- Znając emocje towarzyszące temu programowi, i to jak zmienia on życiorysy uczestników, sporo się zadzieje. Najczęstsze osiągnięcia bohaterów "TzG" to odkrycie swojej stłamszonej kobiecości, napisanie książki, ciąża albo ewentualny medialny romans. Pani Anecie, która w mediach dzielnie milczy, życzę tego pierwszego. Chyba już nawet wiem, kto wygra ten program... - skwitowała wymownie dziennikarka.

Nie sposób przyznać Korwin racji. W przeciwieństwie do Krawczyka i Włodarczyk, Aneta Zając dotychczas dzielnie trzyma się swojego postanowienia o niekomentowaniu życia prywatnego. W zasadzie zrobiła to tylko raz, jasno dając do zrozumienia, że od kuszących okładek ważniejsza jest dla niej rodzina. Przypomnijmy: "Chronię dzieci! Będą to czytać za parę lat"

Faktycznie Aneta ma szansę wytańczyć Kryształową Kulę?

Zobacz także

Reklama

Nowy wizerunek Anety Zając: