"Must Be The Music" to z pewnością jeden z najlepszych programów muzycznych w Polsce, które co tydzień przyciąga przed telewizory miliony widzów. Nie tylko za sprawą charyzmatycznych i ostrych jurorów, ale przede wszystkim dzięki bardzo utalentowanym uczestnikom. Przypomnijmy: Wielki talent w MBTM. Nastolatka zaśpiewała przebój Edyty Górniak

W niedzielnym odcinku show muzycznego show na scenie pojawi się 14-letnia solistka, Karolina Głowala. Nastolatka wykona trudny utwór "I See Fire" Eda Sheerana, a swoim występem podbije serca jurorów, zwłaszcza Elżbiety Zapendowskiej, która nazwała ją królową:

Karolinko, masz taki cudowny spokój w tym wokalu. Wprowadziłaś mnie w taki błogi nastrój, który uwielbiam. Jesteś królową, która to spowodowała - podsumowała występ 14-latki Elżbieta Zapendowska

Na co dzień Karolina Głowala mieszka w Garwolinie z trójką rodzeństwa i rodzicami. Miłość do muzyki zaszczepił w nastolatce tata, który nauczył ją grać na gitarze. W przyszłości Karolina chciałaby wybrać się w podróż dookoła świata połączoną z trasą koncertową.

A jak wam się podoba?

