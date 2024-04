Karolina Gilon i jej partner Mateusz, mają już za sobą poważną kłótnię. Teraz prowadząca "Love Island" podsumowała wczorajsze zajście i przyznała, że przez swojego chłopaka zaniedbała zawodowe obowiązki. Czy będzie miała z tego powodu nieprzyjemności?

Karolina Gilon opowiedziała o przebiegu kłótni z Mateuszem

Karolina Gilon i Mateusz Świerczyński są na językach fanów od momentu, kiedy prowadząca "Love Island" przyznała, że są razem. Internauci śledzą każdy ruch pary i ochoczo komentują ich nowe zdjęcia, które zamieszczają na Instagramie. Niedawno Karolina Gilon powiedziała, że są już po pierwszej kłótni ze swoim partnerem, ale na szczęście szybko się pogodzili. Celebrytka jednak nie odpuściła tego tematu i zwróciła uwagę internautów na pewien szczegół:

Uważam, że kłótnie w związku występują tylko wtedy kiedy ludziom na sobie zależy- to jest po pierwsze (...) Jeśli kłócicie się w związkach, to wcale nie oznacza, że wam się coś psuje, że to się wypala (...) -zaapelowała do fanów.

@karolinagilonofficial

Dodatkowo Karolina Gilon przyznała, że miała wraz z Mateuszem plany zawodowe, ale przez nieporozumienie musieli odwołać wywiad, ponieważ czuli, że nie są w najlepszej formie:

Mieliśmy mocne starcie i przyznam Wam szczerze, że wczoraj byliśmy umówieni na podcast wspólny i musieliśmy go odwołać, bo po prostu nie chcieliśmy w tych złych emocjach, które nam towarzyszyły w tym momencie iść na podcast, ponieważ ciężko by było o nasz entuzjazm, który mamy każdego dnia, bo byliśmy w złości - przyznała Karolina Gilon.

Instagram @karolinagilonofficial

Okazuje się więc, że ten związek jest dla Karoliny bardzo ważny i zależy jej na dobrej relacji z Mateuszem. Co ciekawe, jakiś czas temu internauci zauważyli, że Karolina Gilon i Mateusz Świerczyński są do siebie niezwykle podobni. Celebrytka wstawiła zdjęcie z ukochanym, na którym faktycznie mają podobną oprawę oczu, a fani od razu przyznali, że to zwiastuje szczęście:

Jesteście bardzo podobni! Uwielbiam Was. Jeżeli ludzie są do siebie podobni to będą fantastycznym małżeństwem - czytamy.

Kibicujecie tej parze?

