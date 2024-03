Karolina Gilon przyznała, że jest szczęśliwa u boku Mateusza. Mimo że fani domyślali się już dużo wcześniej, że celebrytka spotyka się z byłym uczestnikiem "Love Island" to dopiero niedawno para potwierdziła doniesienia na swój temat. Teraz Karolina opowiedziała fanom, jak wyglądały początki ich relacji.

W życiu Karoliny Gilon sporo się dzieje. Jakiś czas temu poleciała do gorącej Hiszpanii, gdzie trwają nagrania najnowszej edycji "Love Island", Gwiazda już od dziewięciu edycji prowadzi randkowe show, w którym uczestnicy szukają drugich połówek. Ostatnio okazało się, że Karolina Gilon również znalazła miłość dzięki "Love Island"! Piękna prowadząca spotyka się bowiem z Mateuszem z 7. edycji programu. Celebrytka nie ukrywa swojego szczęścia, a teraz postanowiła podzielić się pewną historią związaną z początkiem ich związku.

Odkąd Karolina Gilon i Mateusz Świerczyński potwierdzili swój związek w mediach, fani zasypują ich pytaniami o początek relacji. Teraz prowadząca "Love Island" zareagowała na wiadomości internautów i uchyliła rąbka tajemnicy ws. początków znajomości z Mateuszem.

To zabawne, bo w programie nie patrzyłam na niego jako potencjalnego kandydata na partnera. Lubiłam go, ale nawet przez myśl mi nie przeszło. Później byliśmy kumplami, dużo rozmawialiśmy, ale totalnie koleżeńsko. Po jakimś czasie zaczął mi się podobać... próbowałam te myśli odrzucać, aż stwierdziłam, że w sumie po co... pomyślałam, że może warto poznawać się bliżej. Jedno spotkanie nagle zmieniło podejście do siebie. Zaiskrzyło i pyk! Otworzyliśmy oczy i zwariowaliśmy na swoim punkcie. To tak w skrócie. Kiedyś może opowiemy Wam bardziej szczegółowo!

- napisała Karolina na dodanym InstaStory.