Na początku marca Karolina Gilon przekazała radosne wieści, że jest szczęśliwie zakochana. Jak się okazało, jej wybrankiem jest Mateusz Świerczyński, uczestnik 7. edycji "Love Island". Od tamtej pory Instagram gwiazdy zalewała fala romantycznych ujęć z ukochanym, aż tu nagle takie wieści! Karolina Gilon przyznała wprost, że jest po poważnej kłótni z Mateuszem. Co się stało i co z ich relacją?

Związek Karoliny Gilon i Mateusza Świerczyńskiego od początku wzbudzał ogromne zainteresowanie fanów. Wszystko przez to, że prowadząca "Love Island" sparowała się z dawnym uczestnikiem tego show. Fani od pierwszych chwil zaczęli mocno kibicować tej dwójce i z jeszcze większym zaciekawieniem zaczęli śledzić ich media społecznościowe. Zakochani od momentu oficjalnego ujawnienia ich związku regularnie dzielili się romantycznymi kadrami. Tym razem jednak Karolina Gilon zaskoczyła fanów nowym InstaStories dotyczącym jej relacji z Mateuszem.

Jak się okazało, para ma właśnie za sobą pierwszą poważną kłótnię!

Kłopoty w raju. Ej, czy jak jesteśmy po pierwszej, większej kłótni, to można powiedzieć, że już związek wszedł na wyższy level? A to, że się przy tym nie pozabijaliśmy to już w ogóle high level?

– przyznała fanom Karolina Gilon.