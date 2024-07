1 z 7

Wczorajszy Bal Dziennikarzy to doskonała okazja, aby pojawić się na czerwonym dywanie i spotkać się z najbardziej cenionymi gwiazdami polskiego show-biznesu. Co roku wiele emocji wywołuje fakt kto i w co będzie ubrany. Nieustannie zaskakuje Monika Olejnik, która zdecydowała się na opaskę z bażantem i woalką. Zobacz: Olejnik z szałowym nakryciem głowy. Trzy lata temu nosiła je już inna polska gwiazda

Karolina Ferenstein na ten wieczór wybrała obcisłą biało-czarną suknię do ziemi, a do tego dobrała złote dodatki. Nie jest tajemnicą, że żona Piotra Kraśki czynnie uprawia sport, a mimo to podczas wczorajszego wieczoru dało się zauważyć jej zaokrąglony brzuszek i pełniejszą twarz. Być może małżeństwo zdecydowało się na powiększenie rodziny i postarało się o rodzeństwo dla dwóch synów, a wkrótce dowiemy się o kolejnej ciąży w show-biznesie. Na razie żadno z nich nie podało oficjalnie takiej informacji, a kilka kilogramów więcej może stanowić np. o chwili słabości i odpuszczeniu ćwiczeń. Na zdjęciach da się zauważyć, że Kraśko i Ferenstein są bardzo w sobie zakochani, a każdą chwilę spędzali razem.

Jak wyglądała?