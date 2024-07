Od kilku miesięcy trwają intensywne przygotowania do spektaklu „Pola Negri”. Najnowsze dzieło Janusza Józefowicza w technologii 3D wzbudza ogromne zainteresowanie mediów. Okazuje się jednak, że nie tylko mąż Nataszy Urbańskiej szykuje się do wystawienia swojego musicalu…

Jak donosi „Fakt” Tomasz Karolak również chciałby stworzyć muzyczny spektakl. Aktor najwyraźniej pozazdrościł mężowi Nataszy Urbańskiej…

- Myślę o tym by zrobić w Polsce musical. Chciałbym u nas zrobić amerykański spektakl „Rock of ages”, który jest oparty o utwory rockowe. Spektakl ten odniósł wielki sukces m.in. w Londynie i Nowym Jorku, więc zobaczymy co z tego będzie. Na razie trwają wstępne rozmowy- zdradził w rozmowie z tabloidem Karolak.

Czy w musicalu znajdzie się rola dla Violi Kołakowskiej?

